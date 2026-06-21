В Запорожской области повреждён автобус из-за атаки украинских БПЛА

В Запорожской области из-за удара украинского беспилотника был повреждён рейсовый автобус, но никто из людей не пострадал. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Он сообщил, что в районе выезда из села Кирпичное на федеральной трассе Р-280 рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Мелитополь — Кирпичное — Фруктовое», получил механические дефекты в результате падения обломков сбитого БПЛА.

По словам Балицкого, у транспорта пострадали стёкла и боковая сторона. В момент удара в салоне ехали двое пассажиров и водитель. Все они остались целы.

Губернатор также отметил, что на месте происшествия работают специалисты профильных ведомств.

А ранее сообщалось, что в Энергодаре после налёта дронов погиб работник Запорожской АЭС, ещё один человек получил ранения. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв. По его данным, всего от удара по городу пострадали четверо местных жителей, двое из которых трудились в цехе централизованного ремонта станции