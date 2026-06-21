Вэнс заявил о «большом прогрессе» в обеспечении прекращения огня в Ливане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о подвижках в обеспечении режима прекращения огня в Ливане. Своими оценками он поделился с журналистами в швейцарском Бюргенштоке, где сейчас проходят переговоры с участием Штатов, Ирана и стран-посредников.

По его словам, за последние двое суток на этом направлении удалось добиться заметного прогресса. Вэнс выразил удовлетворение тем, как развивается ситуация вокруг Ливана. При этом он дал понять, что процесс ещё не завершён.

«В последние пару дней мы видели большой прогресс в том, что касается поддержания режима прекращения огня в Ливане. Я очень доволен тем, как у нас идут дела относительно Ливана. Предстоит дополнительная работа, но мы продолжим её выполнять», — добавил он.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали армии приказ прекратить огонь в Ливане. Решение об остановке атак было принято после консультаций с американской стороной. При этом в ЦАХАЛ подчеркнули, что режим тишины не подразумевает вывода войск. Подразделения сохранят позиции вдоль так называемой жёлтой линии на юге Ливана.