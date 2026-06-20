В ЦАХАЛ получили приказ прекратить огонь в Ливане и остаться у «жёлтой линии»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание прекратить огонь в Ливане. Израиль при этом оставит позиции вдоль «жёлтой линии» и пока не выводит войска, сообщает 12-й канал. Приказ отдал премьер-министр Биньямин Нетаньяху совместно с министром обороны Исраэлем Кацем.

По данным канала, решение остановить атаки власти приняли после консультаций с США. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перемирие не влечёт вывода израильских войск из южного Ливана.

Израильская армия продолжит действия по нейтрализации угроз и террористической инфраструктуры в рамках условий прекращения огня. Вне «жёлтой линии» наступательных операций не планируют, за исключением случаев, требующих ликвидации угроз.

Ранее иранские власти снова закрыли пролив и приостановили переговоры с США, объяснив это ударами Израиля по Ливану. На этом фоне президент США Дональд Трамп связался с руководством Израиля — он призвал принять новое перемирие с Ливаном.