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21 июня, 14:00

Почудилась революция: Пенсионер с винтовкой ранил жандармов из-за «свержения» Макрона

82-летний француз ранил двух жандармов, решив, что в стране революция

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Во Франции 82-летний мужчина ранил двух жандармов, открыв по ним огонь из винтовки. Пенсионер был уверен, что в стране произошла революция и президент Эмманюэль Макрон свергнут. Об этом сообщает газета Figaro.

Инцидент произошёл в департаменте Эр и Луар на севере страны, недалеко от коммуны Ножан-ле-Ротру. Силовики прибыли к дому пенсионера после сообщения его супруги. Дочь предупредила, что мужчина находится в саду. Жандармы попытались вступить с ним в разговор и приблизились к месту, где он находился.

В этот момент мужчина достал винтовку и трижды выстрелил в их сторону. Двое сотрудников получили ранения в ноги, их жизни ничего не угрожает. После ответного огня пенсионер, вероятно, получил ранение в руку и укрылся в подвале дома. Позже он сдался правоохранителям и был доставлен в больницу, где ему извлекли пулю. Следствие рассматривает дело как попытку преднамеренного убийства представителей власти, также назначена психиатрическая экспертиза.

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Милена Скрипальщикова
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