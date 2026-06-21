Почудилась революция: Пенсионер с винтовкой ранил жандармов из-за «свержения» Макрона

Во Франции 82-летний мужчина ранил двух жандармов, открыв по ним огонь из винтовки. Пенсионер был уверен, что в стране произошла революция и президент Эмманюэль Макрон свергнут. Об этом сообщает газета Figaro.

Инцидент произошёл в департаменте Эр и Луар на севере страны, недалеко от коммуны Ножан-ле-Ротру. Силовики прибыли к дому пенсионера после сообщения его супруги. Дочь предупредила, что мужчина находится в саду. Жандармы попытались вступить с ним в разговор и приблизились к месту, где он находился.

В этот момент мужчина достал винтовку и трижды выстрелил в их сторону. Двое сотрудников получили ранения в ноги, их жизни ничего не угрожает. После ответного огня пенсионер, вероятно, получил ранение в руку и укрылся в подвале дома. Позже он сдался правоохранителям и был доставлен в больницу, где ему извлекли пулю. Следствие рассматривает дело как попытку преднамеренного убийства представителей власти, также назначена психиатрическая экспертиза.

Ранее в Кировском районе Ленинградской области 62-летний мужчина выстрелил в подростка из сигнального пистолета во время конфликта. Инцидент произошёл в СНТ «Кировец» на улице Кировской у одного из жилых домов. В 00:19 в дежурную часть обратилась 37-летняя женщина и сообщила о нападении на её 17-летнего сына.