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21 июня, 14:12

Уровень поддержки монархии в Британии достиг 30-летнего минимума

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Число британцев, поддерживающих монархию, опустилось до 55% — это самый низкий результат с 1993 года, когда начались такие замеры. Эти цифры приводит исследование Ipsos, о котором написала газета The Telegraph.

За три последних года доля тех, кто выступает за сохранение королевской власти, упала на 11 пунктов. В начале девяностых монархию поддерживали 69% жителей страны. Сильнее всего интерес угас у молодёжи. Среди британцев от 18 до 34 лет за монархию выступают лишь 33%, хотя в 2013 году таких было 74%.

Рекордный рейтинг монархии был зафиксирован в 2012 году в связи с 60-летием правления Елизаветы II. Тогда доля положительных откликов в социологических исследованиях составила около 80%.

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А ранее глава Рабочей партии Соединённого Королевства Джордж Гэллоуэй допустил, что Карл III может стать последним монархом своей династии. По его словам, из-за упавшей репутации монархии и серьёзных проблем со здоровьем нынешнего короля высока вероятность проведения общенационального референдума о её судьбе после его смерти. Политик отметил, что подлинным уважением подданных пользовалась лишь покойная Елизавета II.

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Вероника Бакумченко
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