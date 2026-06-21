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21 июня, 14:23

Блогершу Астер увезли в больницу после ужина в мишленовском ресторане в Японии

Обложка © Telegram/ДИАНА АСТЕР

Обложка © Telegram/ДИАНА АСТЕР

Блогершу Диану Астер госпитализировали в Японии после ужина в мишленовском ресторане из-за мяса коби. По её словам, резкое ухудшение самочувствия произошло спустя около двух часов после того, как она впервые его попробовала.

Видео © tiktok/diana_aster

Инфлюенсерша рассказала в соцсетях, что у неё начались сильные боли в животе и тошнота. Ужин, на котором она попробовала премиальную мраморную говядину из Японии, обошёлся примерно в 150 тысяч рублей на троих.

В итоге ей пришлось вызвать скорую помощь. Блогершу доставили в больницу, где, по её словам, сначала предложили только обезболивающее, а капельницы начали ставить уже после появления рвоты. На лечение, как утверждает Астер, ушло около 70 тысяч рублей.

Сейчас состояние девушки улучшилось, её уже выписали. Она показала подписчикам кадры из палаты и момент госпитализации — видео из отеля, где её увозили на каталке, быстро разошлись по соцсетям.

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Николь Вербер
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