Румыния подняла в воздух истребители НАТО из-за БПЛА у границы с Украиной

Румыния подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon из-за группы дронов у границы с Украиной. О принятых мерах сообщило министерство национальной обороны страны.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье в уезде Тулча. Этот юго-восточный регион граничит с Одесской областью Украины, где естественным рубежом служит река Дунай. После начала боевых действий на украинской территории местные жители регулярно слышат сирены воздушной тревоги из-за близости к портам и стратегическим объектам соседнего государства.

Радиолокационные сигналы дронов засекли в 22 километрах к северо-востоку от Вылкова. Национальный военный командный центр немедленно оповестил Главное управление по чрезвычайным ситуациям. Для наблюдения за обстановкой с 86-й авиабазы в Борче в небо подняли два Typhoon британских ВВС, дежурящих в рамках миссии НАТО по патрулированию. Оповещение для населения севера уезда действовало с 02:19 до 03:37 по московскому времени. Информации о незаконном пересечении границы или падении беспилотников на землю не поступало.

Ранее в румынском порту Констанцы провели срочную эвакуацию после того, как там взорвался украинский морской беспилотник. Катер, начинённый десятками килограммов взрывчатки, сработал на таймере. Взрывное устройство обнаружили заранее. Благодаря этому всех людей успели вывести из опасной зоны. Детонация произошла лишь спустя несколько часов. После этого инцидента в Румынии зазвучали требования остановить военную поддержку Киева.