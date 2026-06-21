В Москве объявили жёлтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра

В Москве и Московской области объявили жёлтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемой грозой 22 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, днём в понедельник в столичном регионе пройдёт кратковременный дождь, местами сильный, с отдельными грозами. Температура воздуха в Москве составит плюс 23–25 градусов, по области — от 21 до 26 градусов тепла. При грозе порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Жёлтый уровень опасности будет действовать в Подмосковье с 09:00, в Москве — с 12:00 до 21:00. В ночь на 22 июня, которая станет самой короткой в году, также возможен кратковременный дождь при температуре от плюс 9 до 14 градусов. Ветер ожидается западный и северо-западный со скоростью 3–8 м/с. Жителей и гостей столицы призывают быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве начнётся похолодание до +7°C, которое продлится до конца недели. В понедельник — ливни с грозами и до +25°C, во вторник и среду солнечно и тепло (+24 и +20–23°C). В четверг и пятницу — холодный фронт с дождями: ночью +7–12°C, днём +15–20°C, что на 5 градусов ниже нормы. Прохладно будет и на выходных. В понедельник давление упадёт до 744 мм.