Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 16:02

На юге Москвы загорелось здание с магазинами и салонами красоты

В московском районе Нагатинский затон загорелось административное здание с магазинами и салонами красоты. Инцидент произошёл на улице Речников.

В Москве загорелось административное здание. Видео © Telegram / Москва с огоньком

По данным очевидцев, пламя охватило кровлю строения. С примыкающей стройки на крышу забрались рабочие, которые собственными силами пытаются справиться с возгоранием.

Из помещений были эвакуированы несколько десятков человек. Среди них оказались как сотрудники коммерческих заведений, так и их посетители.

Мощный пожар охватил небоскрёб Emirates Financial Towers в Дубае
Мощный пожар охватил небоскрёб Emirates Financial Towers в Дубае

Ранее в Санкт-Петербурге на проспекте Науки загорелась трёхкомнатная квартира. Прибывшие на место спасатели выяснили, что очаг находится в одной из комнат. Огонь успел охватить обстановку на площади около 10 квадратных метров. Для борьбы с огнём привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. В результате случившегося пострадал мужчина. Его доставили в медицинское учреждение.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Москва с огоньком

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar