На юге Москвы загорелось здание с магазинами и салонами красоты

В московском районе Нагатинский затон загорелось административное здание с магазинами и салонами красоты. Инцидент произошёл на улице Речников.

В Москве загорелось административное здание. Видео © Telegram / Москва с огоньком

По данным очевидцев, пламя охватило кровлю строения. С примыкающей стройки на крышу забрались рабочие, которые собственными силами пытаются справиться с возгоранием.

Из помещений были эвакуированы несколько десятков человек. Среди них оказались как сотрудники коммерческих заведений, так и их посетители.

Ранее в Санкт-Петербурге на проспекте Науки загорелась трёхкомнатная квартира. Прибывшие на место спасатели выяснили, что очаг находится в одной из комнат. Огонь успел охватить обстановку на площади около 10 квадратных метров. Для борьбы с огнём привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. В результате случившегося пострадал мужчина. Его доставили в медицинское учреждение.