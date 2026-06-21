Заминированные купюры найдены на улицах в Запорожской области

На улицах посёлка Михайловка в Запорожской области нашли денежные купюры, начинённые взрывчаткой. Об этом предупредила администрация Михайловского муниципального округа в официальном Telegram-канале.

«Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», — отмечено в тексте.

В округе попросили жителей не подходить и не трогать брошенные на улице деньги. То же касается любых других оставленных без присмотра вещей — свёртков, пакетов, коробок. Власти отметили, что опасность может скрываться даже за самым привлекательным с виду предметом.

Специалисты также настаивают на необходимости незамедлительной беседы с детьми, подчеркивая, что своевременное предупреждение поможет избежать серьезных последствий, и призывают граждан не забывать о мерах предосторожности по отношению к себе и своим семьям.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. ЧП разыгралось в обеденное время на детской площадке, примыкающей к территории спортшколы по улице Пионерской. По оперативным данным, школьник заметил на земле бумажную десятку и попытался её поднять, однако купюра оказалась «ловушкой» — она была заминирована и содержала 10-граммовый заряд тротила.