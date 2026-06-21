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Регион
21 июня, 16:08

Над Калужской областью сбили четыре украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территориями трёх муниципальных округов Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

По его словам, днём БПЛА были сбиты в Боровском, Малоярославецком и Юхновском округах. На местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Последствия падения обломков уточняются. Жителей призывают сохранять спокойствие.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили значительное количество воздушных целей, были перехвачены и сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Все цели были нейтрализованы в ходе отражения массовых воздушных атак, которые велись по различным направлениям.

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Анастасия Никонорова
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