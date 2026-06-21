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21 июня, 16:13

«Индианка и пакистанец»: Вэнс назвал двух самых важных людей в своей жизни

Вэнс назвал жену и главкома Пакистана самыми важными людьми в своей жизни

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в шутливой форме обозначил двух наиболее значимых для него персон. В их число вошли его супруга Уша, имеющая индийские корни, и главнокомандующий вооружёнными силами Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, пишет агентство Reuters.

«Я как-то пошутил, что в моей жизни есть два очень-очень важных человека: индианка и пакистанец. Индианка — это моя жена, а пакистанец — это фельдмаршал Мунир», — сказал Вэнс.

Американский политик добавил, что в течение последних трёх месяцев он общался с пакистанским военачальником чаще, чем с любыми другими собеседниками. Данное заявление прозвучало на проходивших в Швейцарии американо-иранских переговорах.

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Ранее Джей Ди Вэнс перед вылетом на переговоры в Швейцарию обозначил основные пункты повестки встречи с иранской делегацией. Американская сторона планирует сконцентрироваться на обсуждении иранской ядерной программы и вопросах перемирия в Ливане. Вэнс выразил надежду на достижение прогресса по обоим направлениям. Он также допустил, что у иранских представителей имеются собственные темы для обсуждения, которые они захотят поднять в ходе диалога.

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Юлия Сафиулина
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