Детский лагерь «Алые паруса» под Калининградом открылся после вспышки норовируса

Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» в Калининградской области возобновил работу после вспышки норовируса, сообщила пресс-служба регионального министерства образования. Заезд детей проводится 21 и 22 июня.

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил ужесточить контроль за детским питанием во всех летних лагерях региона. Следственное управление СК РФ по области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Смена продолжается под усиленным надзором.

Напомним, в учреждении были зафиксированы случаи заболевания: норовирусом заразились 27 детей и 2 сотрудника. Лагерь временно закрыли, провели комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Теперь в лагере усилен контроль за соблюдением санитарных норм, введена система ежедневного медицинского мониторинга здоровья сотрудников и отдыхающих, а также усилен контроль за питанием и работой медпунктов.