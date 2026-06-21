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21 июня, 16:51

Двое рыбаков погибли в Югре при столкновении лодки с опорой ЛЭП

Обложка © СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Обложка © СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

На реке Почекуйка в Ханты-Мансийском автономном округе во время рыбалки погибли двое мужчин. Из-за сильного ветра их лодка налетела на опору линии электропередачи. Об этом сообщают представители следственного управления СК России по Югре.

«Оба тела извлечены из водоёма», — сообщили в ведомстве.

По данным следователей, погибшими оказались жители Сургута, родившиеся в 1994 и 1985 годах. Сейчас проводится проверка, а точные обстоятельства трагедии устанавливают.

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А ранее сообщалось, что в Удмуртии на Каме погиб мужчина, чья моторная лодка столкнулась с грузовым теплоходом. По данным МЧС, всё произошло около двух часов ночи 7 июня в Каракулинском районе. Две лодки вышли на ночную рыбалку, и один из рыбаков, пересекая судовой ход, не заметил приближавшееся судно. Спасти 38-летнего мужчину не удалось

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Вероника Бакумченко
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