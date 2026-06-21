В курском Рыльске из-за удара БПЛА пострадала местная жительница

В городе Рыльск Курской области из-за удара украинского дрона ранение получила местная жительница. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Как доложил руководитель субъекта, у женщины зафиксировали закрытую травму головы с сотрясением, а также повреждение барабанных перепонок.

Хинштейн отметил, что первую помощь ей оказали оперативно на месте, однако от транспортировки в больницу она решила отказаться. Теперь за самочувствием пострадавшей будут следить врачи поликлиники — в формате регулярных плановых визитов.

А ранее в приграничье Курской области беспилотники ВСУ ударили по машине и частному дому, ранения получили двое мужчин. В селе Малое Солдатское Беловского района дрон атаковал автомобиль — 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму. Ещё одного, 59-летнего, посекло осколками возле частного дома, обоих доставили в Курскую областную больницу.