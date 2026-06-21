В Алтайском крае шестые сутки ищут пропавшего 14-летнего подростка

В Алтайском крае пропал 14-летний подросток, о местонахождении которого ничего не известно уже шестые сутки. Ориентировку на розыск распространил региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Речь идёт о жителе Барнаула Устинкове Тимофее Данииловиче. По данным волонтёров, с 15 июня 2026 года связь с ним отсутствует.

В Барнауле ищут пропавшего 14-летнего подростка почти неделю. Фото © Telegram /ДПСО «ЛизаАлерт» Алтайского края

В отряде отметили, что мальчик мог самостоятельно уехать в другой населённый пункт. Рост пропавшего составляет 176 сантиметров, он худощавого телосложения, у него русые волосы и серо-голубые глаза. Информация об одежде, которая была на подростке в момент исчезновения, уточняется.

Ранее стало известно, что пропавшая в Бурятии жительница Иркутска найдена живой спустя шесть суток после своего исчезновения. Региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Владимир Сиденов подтвердил, что девушку по имени Анастасия обнаружили, её жизни ничто не угрожает. Поиски велись на протяжении нескольких дней.