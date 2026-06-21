Молнии спалили тайгу: Огнём охвачены тысячи гектаров леса в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжается масштабное тушение лесных пожаров, причиной которых стали грозовые разряды. По данным Лесопожарного центра региона, огнём охваченая огромнейшая территория.

Видео © Telegram/Лесопожарный центр Красноярского края

Наиболее сложная ситуация складывается в северных районах края — Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Пожары осложняются жаркой погодой, отсутствием осадков и большим количеством сухостоя, повреждённого насекомыми-вредителями.

До части очагов спасатели добираются только авиацией. Лесопожарные группы доставляют вертолётами, а работы ведутся вручную — специалисты прокладывают минерализованные полосы, расчищают завалы и создают защитные барьеры, местами применяя взрывчатку. Также задействованы беспилотники и самолёт-зондировщик для искусственного вызова осадков.

Всего в регионе задействовано более 1650 специалистов, включая федеральные силы и пожарных из других регионов России. За последние сутки удалось ликвидировать 15 пожаров на площади почти 10 тысяч гектаров, однако в крае продолжают действовать десятки очагов.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах, ограничили посещение тайги и усилили патрулирование. По данным экологических служб, превышений вредных веществ в воздухе в городах региона не зафиксировано, несмотря на жалобы на дым в соседних областях.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась почти на 35 тысяч гектаро — огнём охвачено более 168 тысяч гектаров леса.