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21 июня, 17:16

Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 300 квадратов

Обложка © Telegram / Москва с огоньком

Обложка © Telegram / Москва с огоньком

Пожар в двухэтажном административном здании на юге Москвы охватил 300 квадратных метров. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что горит кровля строения, включая мансардный этаж. Сообщение о возгорании поступило спасателям, после чего на место незамедлительно выехали расчёты.

До прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули порядка 60 человек. Пожарные продолжают работы по ликвидации пламени.

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Напомним, что административное здание с магазинами и салонами красоты загорелось в московском районе Нагатинский затон на улице Речников. По данным очевидцев, пламя охватило кровлю строения. С примыкающей стройки на крышу забрались рабочие, которые собственными силами пытаются справиться с возгоранием.

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Юлия Сафиулина
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