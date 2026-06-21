Кредит, а не поломка: В Volga прокомментировали скандал с первой проданной K40

Первые покупатели нового российского кроссовера Volga K40 не смогли забрать свой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Пара из Москвы внесла предоплату и оформила кредит, после чего в торжественной обстановке получила машину. Однако вскоре они загнали автомобиль обратно в салон — якобы для оформления документов. После подписания бумаг сотрудники автосалона не выдали им кроссовер, сославшись на «технические неполадки». Ориентировочный срок выдачи — на следующей неделе.

Пресс-секретарь компании Volga позже заявил, что первые покупатели кроссовера K40 не получили автомобиль не из-за «технической неисправности», а по причине задержки с оформлением кредитной сделки. По его словам, банк обнаружил ошибку в документах и вернул их для исправления данных, после чего выдача авто была приостановлена.

Ранее сообщалось, что глава Volga Татьяна Фадеева сообщила, что в 2026 году компания планирует выпустить около 30 тысяч автомобилей, полторы тысячи уже сошли с конвейера. План по реализации — 25–27 тысяч машин с учётом запасов у дилеров. Спецверсий для такси и корпоративных парков не будет, но компания рассчитывает на достойное место в этом сегменте. Стартовые версии экономически привлекательны и хорошо оснащены.