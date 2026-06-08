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Регион
8 июня, 08:36

Volga планирует продать до 27 тысяч машин до конца 2026 года

Обложка © volga.auto

Обложка © volga.auto

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева заявила на полях ПМЭФ, что производственный план компании на 2026 год составляет порядка 30 тысяч автомобилей. Полторы тысячи машин уже сошли с конвейера, завод вышел на полную первую смену, объём будет выполнен до конца года.

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По её словам, реализация планируется в объёме 25–27 тысяч машин с учётом товарного запаса у дилеров по всей России. Специальных версий для такси и корпоративных парков Volga выпускать не намерена, но рассчитывает занять в этом сегменте достойное место.

«В этом сегменте ключевой фактор — общая стоимость владения и расход топлива. Наши стартовые версии изначально прекрасно оснащены, и при этом экономически привлекательны», — отметила собеседница RG.ru.

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Напомним, бренд Volga накануне старта продаж официально объявил цены на три новые модели: бизнес-седан C50, кроссовер K40 и флагманский внедорожник K50. По мнению автоэксперта, цены установили чуть ниже реальных на сопоставимые модели Geely.

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Борис Эльфанд
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