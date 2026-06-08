Volga планирует продать до 27 тысяч машин до конца 2026 года

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева заявила на полях ПМЭФ, что производственный план компании на 2026 год составляет порядка 30 тысяч автомобилей. Полторы тысячи машин уже сошли с конвейера, завод вышел на полную первую смену, объём будет выполнен до конца года.

По её словам, реализация планируется в объёме 25–27 тысяч машин с учётом товарного запаса у дилеров по всей России. Специальных версий для такси и корпоративных парков Volga выпускать не намерена, но рассчитывает занять в этом сегменте достойное место.

«В этом сегменте ключевой фактор — общая стоимость владения и расход топлива. Наши стартовые версии изначально прекрасно оснащены, и при этом экономически привлекательны», — отметила собеседница RG.ru.

Напомним, бренд Volga накануне старта продаж официально объявил цены на три новые модели: бизнес-седан C50, кроссовер K40 и флагманский внедорожник K50. По мнению автоэксперта, цены установили чуть ниже реальных на сопоставимые модели Geely.