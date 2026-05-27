Дешевле китайских Geely: Автоэксперт оценил перспективы возрождённого бренда Volga

Возрождённый бренд Volga накануне старта продаж официально объявил цены на три новые модели: бизнес-седан C50 оценили от 2,899 млн рублей, кроссовер K40 — от 2,749 млн, а флагманский внедорожник K50 — от 4,199 млн, , обратил внимание главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его оценке, цены установили чуть ниже реальных (а не рекламных) цен на сопоставимые модели Geely.

Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от объёмов производства, на которые сможет выйти компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), реализующая перезапуск марки. При этом даже глубокая локализация не приведёт к снижению цен, но позволит менять внешний облик моделей.

Чтобы бизнес-кейс трёх моделей был успешен и оставались деньги на развитие, ПЛА необходимо наработать портфель примерно в 100 тысяч автомобилей — именно к этому объёму при мощности нижегородского предприятия в 110 тысяч машин в год и нужно стремиться. Только тогда появятся предпосылки для комфортных цен для конечного потребителя, отметил собеседник RG.ru.

Тем временем зумеры заинтересовались авто российского производства. Лидером среди отечественных брендов ожидаемо стала LADA — её выбирает каждый второй (49%), на втором месте Solaris (22%), тройку замыкает «Москвич» (12%). Ещё 10% опрошенных уже присматриваются к Volga.