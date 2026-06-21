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21 июня, 17:31

Делегация Ирана в последний момент отказалась от пресс-подхода в Швейцарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /vchal

Иранская делегация в последний момент отказалась от запланированного пресс-подхода перед началом переговоров в Швейцарии. Информацию распространил корреспондент Axios Барак Равид в своей соцсети X.

По его данным, представители США утверждают, что Исламская Республика изначально дала согласие на общение с журналистами. Иранская сторона также привезла с собой государственные СМИ, которые заранее разместили на мероприятии.

«Американский чиновник сообщил мне, что представители Ирана ранее согласились на общение с прессой в начале встречи», — написал он.

Однако делегация покинула встречу, увидев количество присутствующей прессы. После этого через подконтрольные государству медиа была распространена информация, которую американский собеседник назвал неточной.

Без фото и рукопожатий: Иран проигнорировал протокол на встрече с делегацией США
Без фото и рукопожатий: Иран проигнорировал протокол на встрече с делегацией США

Напомним, иранская делегация покинула переговоры с американской стороной в Швейцарии из-за угроз президента США Дональда Трампа. Команда переговорщиков демонстративно оставила место встречи в знак протеста. Одновременно с этим иранские представители заявили официальный протест американским коллегам. В настоящий момент Тегеран изучает возможные варианты ответных действий на прозвучавшие угрозы.

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Юлия Сафиулина
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