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21 июня, 17:45

Axios опроверг уход иранской делегации с переговоров с США

Обложка © TACC /EPA / URS FLUEELER / POOL

Обложка © TACC /EPA / URS FLUEELER / POOL

Иранская делегация продолжает участие в переговорах с США в Швейцарии. Об этом сообщил корреспондент Axios и 12-го канала израильского ТВ Барак Равид со ссылкой на дипломатический источник.

«Дипломат, присутствующий на переговорах в Швейцарии, утверждает, что иранская делегация не уехала и переговоры США и Ирана по-прежнему идут», — написал он в соцсети.

По информации телеканала Al Hadath, переговорный процесс между Ираном и США в Швейцарии проходит в неофициальной обстановке с привлечением посредников. Источник сообщает, что иранская делегация временно покинула место проведения встреч и вернулась в гостиницу.

Делегация Ирана в последний момент отказалась от пресс-подхода в Швейцарии
Делегация Ирана в последний момент отказалась от пресс-подхода в Швейцарии

Ранее иранский телеканал Al Alam сообщил, что делегация покинула место переговоров в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа о нанесении повторных ударов по исламской республике из-за ситуации в Ливане. Однако новые данные опровергают эту информацию. Кроме того, сообщалось, что иранская делегация в последний момент отказалась от пресс-подхода перед переговорами в Швейцарии.

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Анастасия Никонорова
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