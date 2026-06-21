Axios опроверг уход иранской делегации с переговоров с США
Обложка © TACC /EPA / URS FLUEELER / POOL
Иранская делегация продолжает участие в переговорах с США в Швейцарии. Об этом сообщил корреспондент Axios и 12-го канала израильского ТВ Барак Равид со ссылкой на дипломатический источник.
«Дипломат, присутствующий на переговорах в Швейцарии, утверждает, что иранская делегация не уехала и переговоры США и Ирана по-прежнему идут», — написал он в соцсети.
По информации телеканала Al Hadath, переговорный процесс между Ираном и США в Швейцарии проходит в неофициальной обстановке с привлечением посредников. Источник сообщает, что иранская делегация временно покинула место проведения встреч и вернулась в гостиницу.
Ранее иранский телеканал Al Alam сообщил, что делегация покинула место переговоров в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа о нанесении повторных ударов по исламской республике из-за ситуации в Ливане. Однако новые данные опровергают эту информацию. Кроме того, сообщалось, что иранская делегация в последний момент отказалась от пресс-подхода перед переговорами в Швейцарии.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru