Губернатор Развожаев объявил о введении временных ограничений в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о введении ряда мер безопасности, которые вступают в силу с 22 июня и продлятся до отмены особого распоряжения. В частности, городе отменяются массовые уличные мероприятия. Общественный транспорт будет функционировать исключительно в дневное время, с 5:30 до 21:00.

В частности, городе отменяются массовые уличные мероприятия. Общественный транспорт будет функционировать исключительно в дневное время, с 5:30 до 21:00.

Также прекращается работа паромов для перевозки автомобилей, сохраняется лишь движение пассажирских катеров. С 15:00 понедельника вводится новый порядок работы общественного транспорта во время воздушных тревог.

График работы торговых точек будет скорректирован: торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты с 7:00 до 20:00, заведения общепита – с 8:00 до 20:00. Малые магазины, киоски и аптеки сохраняют свободу в установлении своего рабочего времени. Кроме того, принято решение отключить уличное освещение.

«Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. Вместе мы со всеми временными трудностями обязательно справимся», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Ранее в Севастополе зафиксировали масштабные перебои с подачей электроэнергии, которые затронули все районы города. До этого в городе объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев информировал об уничтожении семи беспилотников, при этом, по предварительным данным, пострадавших не было.