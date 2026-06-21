Россияне завоевали четыре медали на чемпионате Европы по фехтованию

Российские фехтовальщики завершили выступление на чемпионате Европы во Франции с четырьмя медалями. Турнир завершается 21 июня.

В индивидуальных дисциплинах серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян. Бронзовыми призёрами стали рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачёв. В командном турнире российские саблистки поднялись на высшую ступень пьедестала. Все спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, что российские саблистки стали победительницами командного турнира на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале они обыграли сборную Франции со счётом 45:39. Золотые награды завоевали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Эта победа стала для сборной России первой высшей наградой на текущем первенстве континента.