Третий аэропорт Москвы ввёл ограничения на полёты

В столичном аэропорту Шереметьево действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Как заявили в Росавиации, воздушная гавань продолжает отправлять и принимать рейсы, но исключительно по согласованию с уполномоченными структурами.

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сказано в заявлении.

Меры носят временный характер и введены для обеспечения безопасности полётов. О сроках действия ограничений пока не сообщается.

Также ранее сообщалось о введении аналогичных ограничений в аэропортах Внуково и Домодедово. Данные воздушные гавани также принимают и отправляют самолёты после согласования с профильными службами. Причина — временные ограничения, которые ввели в воздушном пространстве рядом с авиагаванью