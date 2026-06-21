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21 июня, 18:30

Третий аэропорт Москвы ввёл ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В столичном аэропорту Шереметьево действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Как заявили в Росавиации, воздушная гавань продолжает отправлять и принимать рейсы, но исключительно по согласованию с уполномоченными структурами.

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сказано в заявлении.

Меры носят временный характер и введены для обеспечения безопасности полётов. О сроках действия ограничений пока не сообщается.

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Также ранее сообщалось о введении аналогичных ограничений в аэропортах Внуково и Домодедово. Данные воздушные гавани также принимают и отправляют самолёты после согласования с профильными службами. Причина — временные ограничения, которые ввели в воздушном пространстве рядом с авиагаванью

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Виталий Приходько
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