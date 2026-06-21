Оренбург ушёл под воду после грозы — десятки авто затоплены, улицы превратились в реки

Сильнейшая гроза обрушилась на Оренбург, превратив улицы в бурные реки. Десятки автомобилей оказались полностью затоплены, а местным жителям приходится вплавь добираться до своих домов. Синоптики накануне предупреждали, что город может побить исторический рекорд по количеству осадков за июнь — и их прогнозы сбылись. Очевидцы массово публикуют в соцсетях кадры, напоминающие кадры из фильмов-катастроф.

Сильнейшая гроза привела к затоплению дорог в Оренбурге. Видео © Telegram / Оренбург

По информации, полученной от жителей, под воду ушли Салмышская и Пролетарская улицы, полностью затопило набережную. На Беляевском шоссе в районе СНТ «Заря» размыло дорожное полотно. Серьёзные подтопления зафиксированы также в ТСН «Ивановское» и СНТ «Каблучок». По данным Telegram-канала Baza, особенно критическая обстановка сложилась в посёлках Крона и Пригородный. Местные жители сообщают, что там десятки машин ушли под воду практически по крышу. Некоторым водителям пришлось забираться на крыши своих авто, чтобы добраться до салона или выбраться из зоны бедствия. Люди отмечают, что даже во время масштабного паводка 2024 года уровень воды был ниже, чем сегодня.

Кроме того, полностью затопило подъездные пути к посёлкам Чапаевское, Первенец и Соколовка в Сакмарском районе. По свидетельствам очевидцев, дороги там сравнялись с уровнем полей, и движение практически парализовано.

Недавно в Госдуме предложили не наказывать сотрудников за опоздания, вызванные разгулом стихии. Депутат Ярослав Нилов призвал работодателей отнестись к ситуации с пониманием. По словам парламентария, если происходит какая-либо форс-мажорная ситуация, когда невозможно доехать до работы, то в этом случае, если есть подтверждающие документы (например, самолёт не вылетел, есть задержка), берётся соответствующая справка. В том случае, если этот вопрос на работе встанет, пишется соответствующая объяснительная.