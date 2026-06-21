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Регион
21 июня, 19:04

Конституционный суд Армении принял заявления об отмене итогов выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Конституционный суд Армении начал рассмотрение исков, поданных семью политическими объединениями, которые требуют признать недействительными итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Соответствующие сообщение опубликовано в соцсетях судебного органа.

В сообщении говорится, что на рабочем заседании 21 июня 2026 года суд принял к производству заявления от блока «Сильная Армения», партии «Крылья Единства», партии «Демократия Закон Дисциплина», партии «Процветающая Армения», партии «Союз защитников демократии во имя республики», блока «Армения» и партии «Новая сила». Все они оспаривают решение Центральной избирательной комиссии республики об официальных результатах голосования.

Поскольку все заявления касаются одного и того же предмета — итогов выборов в Национальное собрание, суд принял решение объединить их в одно производство. Слушания назначены на 26 июня 2026 года в 11:00.

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Ранее лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что оппозиция страны консолидируется после парламентских выборов. Заявление прозвучало на фоне резких действий со стороны действующей власти.

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Виталий Приходько
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