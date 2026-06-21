«Они бы рады»: В Минске раскрыли истинные планы Европы насчёт Белоруссии
Вольфович: Европа была бы рада вовлечь Белоруссию в конфликт на Украине
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Европейские политики стремятся вовлечь Республику Беларусь в боевые действия на Украине. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Вот это напичкивание Европы смертоносными вооружениями какую стабильность, какую безопасность принесёт? Только увеличивает риски возникновения конфликтов не только на территории Украины, России и Беларуси, про что постоянно говорят европейские лидеры, — они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы на территории нашей страны вспыхнул пожар», — заявил дипломат.
По словам госсекретаря, белорусские власти делают всё, чтобы позиция Минска была услышана на международной арене. Он также подчеркнул, что Белоруссия выступает за добрососедские отношения, мир, диалог и решение любых проблем за столом переговоров.
Вольфович отметил необходимость урегулирования украинского кризиса, но констатировал, что Европа, судя по её действиям, к этому не готова и делает всё возможное для продолжения конфликта. «Но, к сожалению, Европа — мы видим это по их поступкам, по их делам — к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался», — резюмировал он.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у Минска нет военного смысла втягиваться в конфликт на Украине. При этом глава оборонного ведомства отметил напряжённую ситуацию на белорусско-украинской границе. По его словам, там фиксируются определённые провокации, в основном в информационном поле. Хренин уточнил, что стратегию невтягивания в конфликт чётко определил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Республика намерена её придерживаться.