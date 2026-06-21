«Они бы рады»: В Минске раскрыли истинные планы Европы насчёт Белоруссии

Европейские политики стремятся вовлечь Республику Беларусь в боевые действия на Украине. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Вот это напичкивание Европы смертоносными вооружениями какую стабильность, какую безопасность принесёт? Только увеличивает риски возникновения конфликтов не только на территории Украины, России и Беларуси, про что постоянно говорят европейские лидеры, — они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы на территории нашей страны вспыхнул пожар», — заявил дипломат.

По словам госсекретаря, белорусские власти делают всё, чтобы позиция Минска была услышана на международной арене. Он также подчеркнул, что Белоруссия выступает за добрососедские отношения, мир, диалог и решение любых проблем за столом переговоров.

Вольфович отметил необходимость урегулирования украинского кризиса, но констатировал, что Европа, судя по её действиям, к этому не готова и делает всё возможное для продолжения конфликта. «Но, к сожалению, Европа — мы видим это по их поступкам, по их делам — к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался», — резюмировал он.