Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у Минска нет военного смысла втягиваться в конфликт на Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Военного смысла втягиваться нам в конфликт… нет от слова совсем», — подчеркнул Хренин.

Глава оборонного ведомства отметил напряжённую ситуацию на белорусско-украинской границе. По его словам, там фиксируются определённые провокации, в основном в информационном поле. Хренин уточнил, что стратегию невтягивания в конфликт чётко определил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Республика намерена её придерживаться.

Министр добавил, что на границе Минск держит минимальные силы для прикрытия. Хренин заверил, что белорусская армия выполняет задачи на своей территории для обеспечения спокойствия граждан.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он утверждал, что на границе на белорусской территории размещены четыре ретранслятора для управления дронами. Якобы с их помощью наносились удары по украинским регионам. Лукашенко назвал киевские провокации попытками втянуть республику в конфликт.