Сборная России вошла в топ-3 медального зачёта чемпионата Европы по фехтованию

Российские фехтовальщики заняли третье место в медальном зачёте чемпионата Европы во Франции. Спортсмены завоевали четыре награды по итогам соревнований.

В индивидуальных соревнованиях серебро выиграли саблистка Яна Егорян. Рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачёв стали бронзовыми призёрами. Ещё одну награду россиянки взяли в командном турнире среди саблисток. Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Анастасия Шорохова заняли первое место и принесли команде золото, победив в финале хозяек турнира.

Выше российских спортсменов в общем зачёте расположились сборные Италии и Франции. Итальянцы завершили турнир с результатом 4-1-2, французы — 3-5-2. Российские фехтовальщики выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

Ранее международная федерация фехтования сняла ограничения с российских спортсменов и официальных лиц. Такое решение указали в официальном пресс-релизе организации. Фехтовальщики с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать на индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE. Им разрешили использовать национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.