Антон Бородачёв взял бронзу чемпионата Европы по фехтованию во Франции

Россиянин Антон Бородачёв стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию. Турнир среди рапиристов проходит во Франции. Спортсмен показал достойный результат и поднялся на пьедестал почёта.

В полуфинальной схватке Бородачев уступил хозяину турнира Рафаэлю Савину. Итоговый счет боя составил 11:15 в пользу француза.

Антон Бородачёв на Чемпионате Европы. Видео © Telegram / Федерация фехтования России

На счету российских спортсменов уже три медали на этом чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян. Ещё одну бронзу принесла рапиристка Владислава Пенюшкина.

Антону Бородачёву 26 лет. Это его первая личная медаль на европейских первенствах. Ранее спортсмен становился серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года. Обе те награды он завоевал в составе команды.

Ранее Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь атлеты и официальные лица с российскими или белорусскими паспортами могут выступать на всех соревнованиях под эгидой FIE. Они используют национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.