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21 июня, 20:49

Серена Уильямс выступит в одиночном разряде Уимблдона-2026

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams

Серена Уильямс получила wild card в основную сетку Уимблдона-2026 и выступит в женском одиночном разряде. В последний раз 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема выходила на корт в официальной встрече одиночного разряда на Открытом чемпионате США 2022 года. Тогда её выступление завершилось в третьем круге после поражения от австралийки Айлы Томлянович в трёх сетах.

По словам Уильямс, важной причиной возвращения стало желание показать своё выступление дочерям Олимпии и Адире. Помимо одиночного турнира, американка также заявлена в парном разряде вместе со своей сестрой Винус. Обе теннисистки получили места в сетке благодаря специальным приглашениям организаторов.

Подготовку к соревнованиям Серена начала ещё в июне. В преддверии Уимблдона она провела два матча в парном формате.

Всего Серена Уильямс семь раз выигрывала титул в женском одиночном разряде и ещё четырежды доходила до финала Уимблдона.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Уильямс успешно провела первый матч после возобновления карьеры. 44-летняя американка вышла на корт в паре с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко. В первом круге турнира в Лондоне они обыграли посеянных под третьим номером Николь Меличар-Мартинес из США и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Однако с матча второго раунда пара снялась.

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Тимур Хингеев
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