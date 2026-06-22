Тяжелая цена санкций: Словакия подсчитала миллионные убытки от потери российского газа

Словацкий энергетический оператор SPP предупредил о значительных финансовых потерях, которые понесёт республика в связи с реализацией плана Евросоюза по отказу от импорта газа из России. По оценкам компании, только для Словакии дополнительные расходы могут составить сотни миллионов евро. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Завершение импорта газа из России в соответствии с законодательством RepowerEU, согласно которому поставки российского природного газа с 4 квартала 2027 года будут запрещены, может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые понесут не только словацкие покупатели. Эти повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов евро», — заявили в SPP.

В компании пояснили, что такие затраты будут вызваны необходимостью создания новых транспортных мощностей, а также ожидаемым ростом цен на сырьё из-за исключения одного из ключевых источников энергоснабжения из баланса Евросоюза. При этом точный размер дополнительных издержек в настоящее время определить невозможно.

В соответствии с планом ЕС, с 1 января 2027 года будет введён полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а к осени того же года должна быть полностью остановлена закупка трубопроводного газа. Напомним, что в апреле текущего года Словакия подала иск в суд Европейского союза, оспаривая введённые ограничения.

Ранее сообщалось, что в ЕС вступил в силу запрет на ввоз российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. При этом в апреле Россия заняла четвёртое место среди поставщиков газа в ЕС с долей 15,8%, уступив США, Норвегии и Алжиру. Пятёрку замкнула Великобритания.