Вопрос героизации Украиной лиц, причастных к преступлениям времён Второй мировой войны, требует международной правовой оценки и трибунала. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, поддержка Киева со стороны западных стран выходит за рамки политики и включает идеологическую составляющую. Она связывает это с формированием подходов, влияющих на трактовку событий XX века и искажающих историческую память.

Отдельно Матвиенко заявила, что демонстративное почитание таких фигур обесценивает память жертв войны, формирует очаги ненависти и создаёт риски для международной стабильности, подрывая гуманистические основы развития цивилизации. Также она подчеркнула необходимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и закрепления значения её итогов.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил Западу о перезахоронениях нацистов на Украине. Глава государства обратил внимание, что подобные церемонии лишь доказывают необходимость продолжения денацификации, несмотря на протесты извне.