Акция «Свеча памяти» прошла в Трептов-парке в Берлине

Акция «Свеча памяти» прошла в берлинском Трептов-парке в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В ночь на 22 июня участники акции пришли к советскому мемориальному комплексу. В мероприятии впервые принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев.

К акции присоединились сотрудники российской дипмиссии, временный поверенный в делах Посольства Белоруссии в ФРГ Константин Чижик, представители Русского дома в Берлине, общественных организаций, граждане России и жители Германии. Они зажгли свечи в форме памятных дат «1941–1945» и почтили память советских воинов.

«То, что сегодня, в этот день, так много немецкой общественности пришло вместе с нами почтить память советских солдат в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, это само по себе весьма примечательное событие», — сказал Нечаев российским журналистам.

На памятник спроецировали надпись на русском и немецком языках: «Никто не забыт, ничто не забыто». Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили венки и цветы к советскому монументу. Нечаев отметил, что в Германии есть люди, которые сохраняют культуру памяти и заботятся о могилах советских солдат. По его словам, многие из них не разделяют милитаристские взгляды ряда западноевропейских политиков.

Ранее сообщалось, что более 3,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» у стен Музея Победы в Москве. Участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны, а на фасаде музея появилась видеоинсталляция площадью почти три тысячи квадратных метров со словом «Помни». Отдельной частью акции стала огненная картина из почти 10 тысяч свечей, посвящённая 85-летию Битвы за Москву.