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Регион
22 июня, 05:44

Пехота и операторы дронов уничтожены: От 114-й бригады ВСУ практически ничего не осталось

В Черниговской области ВСУ несут потери среди операторов дронов и ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

В Черниговской области украинская сторона столкнулась с серьёзными потерями в личном составе. Под удар попали подразделения третьего батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщает ТАСС.

Как сообщили в российских силовых структурах, недавний комбинированный удар нанёс противнику ощутимый урон. В первую очередь речь идёт о выбытии из строя операторов беспилотных систем, расчётов противовоздушной обороны и линейной пехоты.

Потери среди этих специалистов существенно снижают боеспособность соединений в регионе. Обстановка в приграничных районах остаётся напряжённой.

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Дарья Денисова
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