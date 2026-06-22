Пехота и операторы дронов уничтожены: От 114-й бригады ВСУ практически ничего не осталось

В Черниговской области украинская сторона столкнулась с серьёзными потерями в личном составе. Под удар попали подразделения третьего батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщает ТАСС.

Как сообщили в российских силовых структурах, недавний комбинированный удар нанёс противнику ощутимый урон. В первую очередь речь идёт о выбытии из строя операторов беспилотных систем, расчётов противовоздушной обороны и линейной пехоты.

Потери среди этих специалистов существенно снижают боеспособность соединений в регионе. Обстановка в приграничных районах остаётся напряжённой.

Ранее Life.ru писал, что ночью российские войска нанесли масштабные удары «Искандерами» и дронами «Герань» по объектам на Украине: в Запорожье целями стали мощности «Запорожстали», в Одесской области уничтожена техника и склады, а под Балаклеей зафиксированы попадания с сильным пожаром.