Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 33 км от Севастополя

Утро 22 июня в Крыму началось с сейсмической активности. В 07:11 по московскому времени в акватории Чёрного моря, на расстоянии 33 километров от Севастополя, приборы зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,7.

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на значительной глубине — 35 километров.

Полуостров исторически считается сейсмоопасным районом, так как находится на краю Альпийско-Гималайского складчатого пояса. За минувшее столетие здесь неоднократно случались серьёзные колебания земной коры силой от 5 до 7 баллов.

Специалисты часто вспоминают события сентября 1927 года, когда в окрестностях Ялты произошло катастрофическое землетрясение. Тогда мощность подземных ударов, по разным оценкам, достигала 9 баллов.

Трагедия тех лет привела к колоссальным разрушениям: тогда пострадало более 70% всего жилого фонда курортного города. Современные службы мониторинга продолжают следить за обстановкой в акватории, чтобы оперативно реагировать на любые изменения геологического фона.

До этого у побережья северных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 31 км под морским дном. Об ощутимых для населения последствиях не сообщали.