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Регион
22 июня, 05:36

«Герань-2» не промахнулась: Ликвидирован крупнейший склад БПЛА ВСУ в Новом Коротыче

«Герани» поразили логистический узел в районе Нового Коротыча

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Российские подразделения провели успешную операцию в Харьковской области. Целью стал крупный логистический комплекс «Новой почты», который использовался украинской стороной для хранения вооружения и компонентов к беспилотникам.

Разведка обнаружила объект в районе населённого пункта Новый Коротыч. Как сообщили в оборонном ведомстве, «командованием было принято решение о поражении объекта противника беспилотными летательными аппаратами большой дальности».

Для уничтожения инфраструктуры применили серию ударов БПЛА-камикадзе «Герань-2 сикер». В министерстве подчеркнули, что атака была высокоточной и достигла цели.

Результаты операции подтвердили с помощью средств объективного контроля в реальном времени. Дополнительным доказательством стали видеокадры, снятые очевидцами и появившиеся в открытом доступе.

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Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.

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Оксана Попова
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