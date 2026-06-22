Российские подразделения провели успешную операцию в Харьковской области. Целью стал крупный логистический комплекс «Новой почты», который использовался украинской стороной для хранения вооружения и компонентов к беспилотникам.

Разведка обнаружила объект в районе населённого пункта Новый Коротыч. Как сообщили в оборонном ведомстве, «командованием было принято решение о поражении объекта противника беспилотными летательными аппаратами большой дальности».

Для уничтожения инфраструктуры применили серию ударов БПЛА-камикадзе «Герань-2 сикер». В министерстве подчеркнули, что атака была высокоточной и достигла цели.

Результаты операции подтвердили с помощью средств объективного контроля в реальном времени. Дополнительным доказательством стали видеокадры, снятые очевидцами и появившиеся в открытом доступе.

Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.