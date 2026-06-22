МИД РФ: Вашингтон пока не запрашивал агреман для нового посла в Москве

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова опровергла слухи о скором прибытии нового американского посла. Она пояснила, что Вашингтон до сих пор не направлял запроса на получение предварительного одобрения для своей кандидатуры.

По дипломатическому протоколу, перед назначением главы миссии иностранное государство обязано заручиться согласием принимающей стороны. Эта процедура, известная как агреман, является обязательной ступенью перед официальным вручением верительных грамот. Пока же Москва не получала от США никаких официальных обращений относительно конкретной фигуры.

Ранее в МИД РФ заявили: новому генсеку ООН предстоит исправить ошибки команды Гутерриша и изменить ситуацию в секретариате, так как предвзятые подходы чиновников мешают им быть эффективными посредниками. Срок полномочий действующего генсека истекает 31 декабря.