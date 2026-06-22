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22 июня, 06:30

Наследство Лиама Пейна в £21 млн достанется его 7-летнему сыну

Обложка © Kinopoisk

Обложка © Kinopoisk

Прошло почти два года с момента гибели Лиама Пейна, и наконец стало известно, как распределят его многомиллионное состояние. Высокий суд Лондона постановил, что всё наследство музыканта достанется его единственному сыну Беару, которому сейчас семь лет, сообщает Metro.

На момент смерти британский артист не был женат и не успел составить завещание. Общая сумма его капитала оценивается в 21 миллион фунтов стерлингов — это больше двух миллиардов рублей. Любопытно, что за год этот показатель уменьшился на два миллиона.

По местным законам единственным правопреемником стал несовершеннолетний сын, матерью которого является певица Шерил Твиди. Управлять финансами и активами до его совершеннолетия будут Шерил и юрист Ричард Брей. Суд выдал им официальные полномочия, чтобы они могли использовать средства в интересах ребёнка.

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Напомним, экс-участник One Direction разбился, выпав с террасы третьего этажа отеля в столице Аргентины 16 октября 2024 года. Ему был 31 год. В крови погибшего нашли алкоголь и наркотики.

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Дарья Денисова
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