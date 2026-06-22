Средства ПВО уничтожили ещё восемь беспилотников, летевших на Москву

Ещё восемь беспилотных летательных аппаратов сбили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О первых двух дронах он написал в 08:55 утра. Буквально через пять минут появилась информация об ещё двух новых беспилотниках, а в 09:00 силы ПВО перехватили и уничтожили ещё четыре дрона. Во всех случаях аппараты противника удалось нейтрализовать на безопасном расстоянии от жилых кварталов.

Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле оперативных служб города.

За минувшую ночь российские средства ПВО сбили в общей сложности 301 украинский беспилотник самолётного типа. Только над Москвой и областью уничтожили 67 дронов — 59 из них сбили ночью и ещё 8 перехватили уже под утро. Беспилотники летели на разные регионы. Их сбивали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Курской и Воронежской областями.