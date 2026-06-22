В день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны Федеральная служба безопасности обнародовала архивные материалы на пособника гитлеровцев. Рассекреченное дело Ивана Звигунова — живое свидетельство того, как циничный расчёт и стремление к личной выгоде затмили для человека долг перед Отечеством, сообщает Telegram-канал Штаб Обороны ДНР.













22 июня 1941-го страна поднялась на защиту Родины, но нашлись и те, кто сделал противоположный выбор. Уроженец Донбасса ещё осенью первого года войны поставил на победу Третьего рейха и решил не эвакуироваться, а остаться под оккупантами, чтобы приспособиться к их порядкам.

Предатель устроился штатным водителем и механиком в «душегубку» — машину смерти. Его руками возили обречённых людей к месту казни. Из протоколов допроса 1944-го следует, что однажды он доставил трёх эсэсовских офицеров к шахте 4/4-бис. К тому моменту там уже стояли грузовики с арестованными советскими гражданами.

Людей раздевали догола, ставили на колени у ствола и расстреливали из автоматов в затылок. Тела падали вниз, а если застревали — скидывали сапогом. Одежду убитых потом сортировали в управлении СД, и шофёр признался, что не менее пяти раз забирал оттуда вещи погибших: бельё, рубахи, брюки, женские пальто и тёплые фуфайки.

На первых допросах механику удавалось отрицать прямое участие в расправах — он утверждал, что лишь чинил технику, а о расстрелах знал только с чужих слов. Однако улики и показания свидетелей разбили эту ложь. В итоге изменник вынужден был сознаться в том, что служил в карательной команде и стал соучастником уничтожения мирных жителей.

Эти рассекреченные страницы наглядно показывают, как работали чекисты, шаг за шагом изобличая убийц. Дело Звигунова стало ещё одним напоминанием: предательство не имеет срока давности, и любая попытка спрятаться или «раствориться» среди мирных граждан обречена на провал.

Ранее ФСБ обнародовала архивные документы о массовых казнях мирных жителей, включая грудных детей, совершённых нацистами в Старобельске в 1943 году, в которых зафиксированы следы особой жестокости. В СК РФ эти эпизоды, совпадающие по географии с местами ударов ВСУ, расследуются в рамках дел о геноциде.