Севастополь сотрясло: У побережья произошла серия землетрясений

Сегодня утром в акватории Чёрного моря рядом с Севастополем зафиксирована серия из семи подземных толчков. О происшествии сообщил глава региона Михаил Развожаев.

«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Чёрном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками», — проинформировал губернатор.

Первый ощутимый сейсмический удар магнитудой 3,7 произошел в 06:14. Эпицентр находился на расстоянии около 26 километров от городской черты. Второй, более сильный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован в 08:48 в 30 километрах от побережья.

Специалисты экстренных служб уже приступили к оценке обстановки. На данный момент сведений о серьёзных разрушениях или пострадавших жителях не поступало.

Власти города продолжают мониторинг сейсмической ситуации. Информацию о состоянии инфраструктуры оперативно обновляют профильные ведомства. Ситуация остается на контроле у руководства региона.

Напомним, утро 22 июня в Крыму началось с сейсмической активности. В 07:11 по московскому времени в акватории Чёрного моря, на расстоянии 33 километров от Севастополя, приборы зафиксировали подземные толчки.