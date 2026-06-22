Знаменитому комику грозит 11 лет тюрьмы: Карлос Менсиа годами не платил налоги и задолжал миллионы

В США задержали популярного стендап-комика Карлоса Менсиа, настоящее имя которого — Нед Арнел Холнесс. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщает NBC News.

Следствие считает, что артист перестал платить налоги в период с 2019 по 2024 год. По данным обвинения, его долг перед налоговой составляет около 300 тысяч долларов — это примерно 22 миллиона рублей по нынешнему курсу. Если суд признает комика виновным, ему может грозить до 11 лет тюрьмы.

Прокурор Лос-Анджелеса Нейтин Хохман включил юмориста в список самых заядлых налоговых должников штата. Как отметил Хохман, вплоть до 2019 года у Менсиа не было проблем с выплатами — он платил исправно. А вот после этого артисту начали приходить предупреждения о долгах, однако, по версии обвинения, он каждый раз их просто игнорировал.

А ранее российскую блогершу Александру Митрошину приговорили к трём годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей по делу об отмывании денег. Помимо этого, у неё решили изъять в пользу государства 115 миллионов рублей. В последнем слове она настаивала, что работала честно, квартиру покупала для себя, а с налоговой рассчиталась после решения ФНС.