Над Москвой за сутки сбили 80 беспилотников

Над столичным регионом зафиксирована массированная атака с воздуха. С начала текущих суток силы ПВО нейтрализовали 80 беспилотников, которые направлялись к городу.

Сведения о количестве ликвидированных аппаратов стали известны благодаря данным, опубликованным мэром Сергеем Собяниным. Отражение налёта проходило в два основных этапа.

Первая волна агрессии началась глубокой ночью, примерно в 02:55, и продолжалась до 05:00 утра. После вынужденной паузы противник возобновил попытки прорыва около 08:45.

Сейчас профильные ведомства продолжают мониторинг обстановки. На местах обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают экстренные бригады, чтобы исключить риски для населения.

Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.