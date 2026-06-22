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Регион
22 июня, 07:17

Над Москвой за сутки сбили 80 беспилотников

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Над столичным регионом зафиксирована массированная атака с воздуха. С начала текущих суток силы ПВО нейтрализовали 80 беспилотников, которые направлялись к городу.

Сведения о количестве ликвидированных аппаратов стали известны благодаря данным, опубликованным мэром Сергеем Собяниным. Отражение налёта проходило в два основных этапа.

Первая волна агрессии началась глубокой ночью, примерно в 02:55, и продолжалась до 05:00 утра. После вынужденной паузы противник возобновил попытки прорыва около 08:45.

Сейчас профильные ведомства продолжают мониторинг обстановки. На местах обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают экстренные бригады, чтобы исключить риски для населения.

БПЛА атаковал многоквартирный дом в Тульской области
БПЛА атаковал многоквартирный дом в Тульской области

Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.

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Оксана Попова
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