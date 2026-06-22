Немецкая «Рысь» превратилась в охотника за беспилотниками — что внутри новой боевой машины

Германская фирма Rheinmetall показала разведывательную версию боевой машины пехоты Lynx KF41 Recce, которую заточили под борьбу с беспилотниками. О новинке, представленной на выставке Eurosatory 2026 в Париже, рассказало издание MilMag.

«Рысь» в разведывательном исполнении получила двухместную башню Lance 2.0. На ней стоит 30-миллиметровая автоматическая пушка MK30-2/ABM и пулемёт. Кроме того, машину дополнили дистанционно управляемым модулем с ещё одним пулемётом.

Для наблюдения и разведки технику снабдили выдвижной телескопической мачтой с оптико-электронной системой. С её помощью экипаж может заранее замечать летящие дроны. Чтобы эффективнее сбивать беспилотники, в боекомплект пушки добавили программируемые снаряды.

Изначальную модель KF41 показали публике ещё в 2018 году. Эта 45-тонная гусеничная машина берёт на борт восемь десантников. Мотор на 1140 лошадиных сил разгоняет её до 70 километров в час.

А ранее на той же парижской выставке Rheinmetall показала ещё одну разработку для войны с беспилотниками — контейнер для запуска роя дронов-камикадзе. Внешне это обычный 20-футовый морской контейнер, но внутри помещается до 18 барражирующих боеприпасов FV-014. Каждый из них держится в воздухе до 70 минут и поражает цели на расстоянии до 100 километров, а масса боевой части достигает четырёх килограммов.