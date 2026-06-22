Тысячи екатеринбуржцев выложили танк Т-34 горящими свечами в память о героях

В уральской столице прошла масштабная мемориальная акция. Тысячи местных жителей выстроились на центральном стадионе «Екатеринбург Арена», чтобы почтить память павших воинов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Тысячи жителей Екатеринбурга выложили Т-34 горящими свечами. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Участники выложили горящими свечами силуэт легендарного танка Т-34 и надпись «Урал помнит». Зрелище получилось впечатляющим и трогательным.

Губернатор Свердловской области Евгений Паслер напомнил, что регион свято хранит память о каждом из более 700 тысяч солдат, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Акция стала символом преемственности поколений и благодарности героям.

Ранее Life.ru писал, что более 3,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» у стен Музея Победы в Москве. Участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны, а на фасаде музея появилась видеоинсталляция площадью почти три тысячи квадратных метров со словом «Помни». Отдельной частью акции стала огненная картина из почти 10 тысяч свечей, посвящённая 85-летию Битвы за Москву.