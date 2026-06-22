Россия не хочет, чтобы ООН выступала посредником в урегулировании конфликта на Украине. Москва прямо заявила, что не доверяет руководству организации и сомневается в его способности быть беспристрастным. Об этом пишет китайское издание Baidu.

Поводом стали разговоры о том, может ли ООН взять на себя роль посредника. Замглавы МИД России Александр Алимов ответил, что такой вариант не рассматривается. Он пояснил, что поведение генсека и его секретариата не позволяет им претендовать на эту роль — у них нет для этого ни нужных полномочий, ни авторитета.

Китайские журналисты обратили внимание, что Россия и раньше критиковала руководство ООН, но сейчас прозвучало особенно жёстко. По сути, Москва поставила под сомнение нейтральность секретариата и его соответствие уставу организации. Глава МИД Сергей Лавров уже обвинял генсека Антониу Гутерриша в том, что тот слишком тесно взаимодействует с Западом и нарушает беспристрастность, которая требуется от него на этом посту.

По данным издания, раздражение России усилили заявления Гутерриша по Крыму и Донбассу. В итоге роль ООН как посредника стала для Москвы неприемлемой. А обсуждение других площадок, например Турции, только ослабило позиции ООН.

Ранее сообщалось, что новому генсеку ООН придётся исправлять ошибки, которые наделала команда Антониу Гутерриша, и менять ситуацию в секретариате. Из-за предвзятого подхода сотрудники ООН не могут быть эффективными посредниками в урегулировании конфликтов. Такая позиция подрывает доверие к организации со стороны тех, кто участвует в переговорах.