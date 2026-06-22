22 июня, в день годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, большинство крупных немецких изданий сосредоточились на совершенно других темах. В центре внимания оказались спорт, экономика, медицина и международная политика.

Так, журнал Spiegel вынес на главную страницу материалы о выборах в австрийском Граце и чемпионате мира по футболу. Тема Второй мировой войны появилась лишь в отдельном тематическом разделе, посвящённом преступлениям нацистов и их последствиям.

Крупные газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt и Die Zeit сделали ставку на публикации об инвестициях, переговорах США и Ирана, состоянии немецкой пенсионной системы, здоровье и футбольном первенстве.

Журнал Stern рассказал о редком медицинском явлении — синдроме Лазаря, а Focus уделил внимание погодным аномалиям, вопросам хранения продуктов и новостям спорта. Аналогичную повестку выбрал и портал Tagesschau.

На этом фоне выделилась газета Junge Welt. Центральный материал издания под заголовком «Начало преступления против человечности» был посвящён 85-летию нападения Германии на СССР.

Авторы публикации напомнили, что дата 22 июня долгое время оставалась на периферии официальной политики памяти в ФРГ. Также газета обратила внимание на послевоенную карьеру некоторых бывших военных деятелей Третьего рейха.

«Урсула фон дер Ляйен в 2017 году назвала его «образцом для подражания» для бундесвера. Однако для Советского Союза и России принцип был и остается таким: 22 июня никогда не должно повториться», — отмечает Junge Welt.

По мнению автора обзора, интерес к событиям Второй мировой войны сегодня чаще сохраняется в восточных регионах Германии и среди сторонников левых взглядов, тогда как для значительной части общенациональных СМИ эта дата остаётся вне числа главных тем.

Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости жёстко пресекать фальсификацию событий Второй мировой войны и героизацию нацистов, напомнив о массовых страданиях и гибели миллионов мирных жителей.